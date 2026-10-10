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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Французская баскетбольная федерация отстранила 10 игроков молодежной программы Pole France за издевательства над младшими спортсменами

Французская баскетбольная федерация отстранила 10 участников молодежной программы Pole France, принадлежащей национальной спортивной платформе INSEP.

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