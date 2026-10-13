Кристиан Хорнер: Я сплотил хороших людей для противостояния Mercedes-AMG

Sky SportsЭкс-глава Red Bull в Формуле 1 Кристиан Хорнер заявил, что в его отсутствие руководитель Mercedes-AMG Тото Вольф живёт слишком легко, поскольку не чувствует той конкуренции, которую ему навязывала австрийская команда и её соратники.
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