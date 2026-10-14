Врач Григорьева назвала 3 привычки против осенней хандры

Доктор медицинских наук Наталья Григорьева на встрече «Здоровый завтрак» объяснила, что справиться с сезонным упадком сил помогают белковый завтрак, стабильный режим сна и регулярные прогулки.
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