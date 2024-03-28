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Кулеба допустил обсуждение "формулы мира" с Россией в Швейцарии

Кулеба допустил обсуждение "формулы мира" с Россией в Швейцарии

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Киев допускает обсуждение с Москвой так называемой формулы мира во время проведения второго и третьего саммитов по рушению украинского конфликта в Швейцарии.

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