Кулеба допустил обсуждение "формулы мира" с Россией в Швейцарии

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Киев допускает обсуждение с Москвой так называемой формулы мира во время проведения второго и третьего саммитов по рушению украинского конфликта в Швейцарии.
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