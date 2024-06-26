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Царьград

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В России мечтают, в Узбекистане сделали: Ужесточение законов против радикалов рискует обернуться большой проблемой

В России мечтают, в Узбекистане сделали: Ужесточение законов против радикалов рискует обернуться большой проблемой

В Узбекистане приняли очередной закон, о котором мечтают в России – среднеазиатская страна резко решила ужесточить законодательство, направленное против радикалов и распространение радикализма.

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Комментарии
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Александр Любицкий
теперь потащуться к нам спасая свои традиции???
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14 час.

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