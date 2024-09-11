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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Москве прощаются с Александром Масляковым. Фото

В Москве прощаются с Александром Масляковым. Фото

Основатель КВН скончался 8 сентября на 83-м году жизни Прощание с телеведущим Александром Масляковым в Москве / Фото: ТАСС 11 сентября в московском центре "Планета КВН" проходит прощание с Александром Масляковым.

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