В Москве прощаются с Александром Масляковым. Фото

Основатель КВН скончался 8 сентября на 83-м году жизни Прощание с телеведущим Александром Масляковым в Москве / Фото: ТАСС 11 сентября в московском центре "Планета КВН" проходит прощание с Александром Масляковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии