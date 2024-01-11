В Нижнем Тагиле выяснили, за что мать и два её сына избивали 11-летнюю школьницу

alorgtech alorgtech Черножо₽ая азерботня. Пусть в аул свой пи&дуют без гражданства. Предки хамло, так ещё и зверёнышей своих за российские дотации кормят. Не умеют ходить в цивильном обществе, пусть в намордниках ходят.

Ира Нет, просто уже невозможно каждый день читать про то, что творят в нашей стране эти неруси - граждане они или не граждане!!! Вот растут в нерусской семье два бандита, которые через несколько лет встанут на пути у любого из нас с оружием, будут грабить, избивать и убивать! Другому этих подонков не научить уже, их и растят для этого. Тем более с такой мамашей-ведьмой! И неужели русские дети настолько не нужны стране, что к выходцам из кишлаков относятся настолько терпимо?!