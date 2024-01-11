Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Ира
    Больше ваших фруктов нам нужен порядок и покой в своей стране. И чтобы не 80%, а все 100% честно трудились в России, ...В Нижнем Тагиле в...
  • Роман В
    И уж тем более, Людендорф, никогда, ничего подобного не говорил.Депутаты-единорос...
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В Нижнем Тагиле выяснили, за что мать и два её сына избивали 11-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле выяснили, за что мать и два её сына избивали 11-летнюю школьницу

Избитая в Нижнем Тагиле девочка Соня рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом Соня в форме Юнармии Одиннадцатилетняя девочка Соня из Нижнего Тагила впервые рассказала, за что её избили два брата-одноклассника Рашад и Камал.

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Комментарии
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alorgtech alorgtech
Черножо₽ая азерботня. Пусть в аул свой пи&amp;дуют без гражданства. Предки хамло, так ещё и зверёнышей своих за российские дотации кормят. Не умеют ходить в цивильном обществе, пусть в намордниках ходят.
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34 мин.
Ира
Нет, просто уже невозможно каждый день читать про то, что творят в нашей стране эти неруси - граждане они или не граждане!!! Вот растут в нерусской семье два бандита, которые через несколько лет встанут на пути у любого из нас с оружием, будут грабить, избивать и убивать! Другому этих подонков не научить уже, их и растят для этого. Тем более с такой мамашей-ведьмой! И неужели русские дети настолько не нужны стране, что к выходцам из кишлаков относятся настолько терпимо?!
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29 мин.
И
Ира
Больше ваших фруктов нам нужен порядок и покой в своей стране. И чтобы не 80%, а все 100% честно трудились в России, раз приехали работать и жить! Здесь люди и возмущаются тому, что прав для разборок с нарушителями у них мало, в отличие от &quot;понаехавших&quot;,  а власти не слышат или, скорее, не хотят услышать законопослушное коренное население России. Россиян выгнали из стран бывшего СССР, хотели строить свои государства. Так стройте, что вы претесь в Россию-то, да еще свои порядки наводите тут! Что ни день - то преступления приезжих! Крови жаждете, что ли?! Здесь люди живут, не звери. Но и самых добропорядочных граждан можно довести до самосуда над обнаглевшими вконец пришельцами.
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16 мин.

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