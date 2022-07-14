Popcaketv

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«Получит от 500 тысяч до 3 миллионов», — стало известно, сколько заработает Леонидов после вылета из РФ

«Получит от 500 тысяч до 3 миллионов», — стало известно, сколько заработает Леонидов после вылета из РФ

Максима Леонида россияне давно записали в предатели. Артист, которого любили все, внезапно решил отправиться покорять публику других стран и не стал скрывать свое направление: Израиль.

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