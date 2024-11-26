Одесса в обмен на "Северный поток": Американцы назвали главную цель

Американцы хотят купить "Северный поток". На аукционе. В рамках процедуры банкротства. Разрешение на подобное действие запросил у американского правительства миллиардер Стивен Линч, входящий в круг Дональда Трампа.
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