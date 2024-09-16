Батюшка-контрактник из Казани: «Решил разделить с бойцами их тяготы и лишения»

Священник из Казани – иерей Ростислав Икрамов заключил контракт с Министерством обороны России. Священник с первых дней СВО помогал бойцам на передовой, поддерживал их дух и веру, но это были периодические поездки, теперь же он будет с ними постоянно.
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