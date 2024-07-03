В США заявили о военном перевороте на Украине: кто сейчас у власти в стране на самом деле

Американская журналистка Ким Иверсен в своем канале на видеохостинге YouTube заявила, что националистический батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершил на Украине военный переворот.
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