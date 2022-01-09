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«Без вас «Ледниковый период» не был бы полноценным. Вы стержень нашего проекта, его камертон». Авербух обратился к Тарасовой

Продюсер шоу «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух обратился к Татьяне Тарасовой, которая из-за проблем со здоровьем не смогла принять участие в съемках финального выпуска в качестве члена жюри.

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