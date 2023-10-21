Участники "Битвы экстрасенсов" попытаются разгадать тайну сгоревшего в Рассказово дома

Участники популярного шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) посетили Тамбовскую область. На испытание в наш регион приехали ясновидящая Лина Джебисашвили, медиум Александр Шепс и ведьма Марьяна Романова.
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