Владимир Плющев: «Вокруг Овечкина нервозная обстановка, но он все сдюжит. Ведь не просто так его называют великим»

Владимир Плющев считает, что Александру Овечкину по силам побить рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

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