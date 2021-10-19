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Актер Егор Корешков: Хорошая научная фантастика актуальна всегда

Актер Егор Корешков: Хорошая научная фантастика актуальна всегда

Комедия "Нефутбол", где Корешков сыграл тренера - недавно после проката появилась в онлайн-кинотеатрах, ее можно смотреть например на ivi, однако зрители ждут уже и экранизацию утопии Евгения Замятина "Мы", где актер - в главной мужской роли.

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