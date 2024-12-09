Гинцбург заявил, что нейросети помогут ускорить разработку персонализированных вакцин от рака

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о возможности использования нейросетей для быстрого расчета конструкций персонализированных вакцин от рака.
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