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Царьград

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Пит Хегсет отрицает планы баллотироваться в президенты США

Пит Хегсет отрицает планы баллотироваться в президенты США

Министр обороны США Пит Хегсет отверг заявления NBC News о планах баллотироваться в президенты в 2028 году, назвав их "абсолютной ложью".

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