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Мировое обозрение

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Россия продолжит наращивать вложения в предприятия ОПК, заявил Медведев

Россия продолжит наращивать вложения в предприятия ОПК, заявил Медведев

Вложения в модернизацию оборонно-промышленного комплекса уже приносят измеримый результат на поле боя, и Москва намерена лишь наращивать этот поток инвестиций.

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