🛠 Отдых без границ и современное лечение: санаторно-курортную инфраструктуру обновляют в Евпатории Спальный корпус, медицинское отделение и столовую для маломобильных гостей обновляют в евпаторийском санатории «Дружба».
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