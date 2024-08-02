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Вечерний Новосибирск

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Яндекс Карты детально прорисовали дороги Новосибирска

Яндекс Карты детально прорисовали дороги Новосибирска

Яндекс Карты разработали высокодетализированную карту для водителей Новосибирска. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности.

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