Яндекс Карты детально прорисовали дороги Новосибирска

Яндекс Карты разработали высокодетализированную карту для водителей Новосибирска. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности.
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