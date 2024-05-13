´Виктория-Берестье´ и ´Городничанка´ вышли в 1/2 финала женского чемпионата Беларуси по гандболу.

Фото Pixabay29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных четвертьфинальных поединков определились все участники полуфинальной стадии женского чемпионата Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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