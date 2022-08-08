Оксана Самойлова переехала в огромный дом, напоминающий отель

Оксана Самойлова переехала в огромный дом, напоминающий отельПоследние три недели блогер, предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показывает подписчикам новый большой дом, который подходит ее семье больше, чем предыдущее жилье.