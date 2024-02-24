Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

Это надо было делать с самого начала. Создать базу работающих мигрантов. Раз в месяц 1 перевод......Никаких семей, апаек и прочей мишпухи, сделать порядок как ОАЭ.......

ВЧ

Владимир Черноморский

Давно пора весь этот сброд в виде нелюдей отправить к себе домой, хотели независимости, всё разрушили и теперь взялись за нашу страну. Самое обидно, запрета на въезд в страну не сделали, выходишь на улицу России и видишь борадочей, превратили Россию в мусульманскую страну, так до сих пор ещё и не поняли, что натворили, толерантность однако