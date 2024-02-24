ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.
Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"
Комментарии
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dverry garry
Это надо было делать с самого начала. Создать базу работающих мигрантов. Раз в месяц 1 перевод......Никаких семей, апаек и прочей мишпухи, сделать порядок как ОАЭ.......
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5 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Давно пора весь этот сброд в виде нелюдей отправить к себе домой, хотели независимости, всё разрушили и теперь взялись за нашу страну. Самое обидно, запрета на въезд в страну не сделали, выходишь на улицу России и видишь борадочей, превратили Россию в мусульманскую страну, так до сих пор ещё и не поняли, что натворили, толерантность однако
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1 час.
Ю
Южанин
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41 мин.
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