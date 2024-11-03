БПЛА «Бражник» проходит испытания

БПЛА «Бражник» на испытаниях К разработке беспилотных летательных аппаратов разных классов постоянно присоединяются разные отечественные организации, и регулярно демонстрируются новые успехи этого направления.
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