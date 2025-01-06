Названы итоги развития железнодорожного транспорта в Алтайском крае

Уровень комфорта пассажиров за 2024 год стал выше В 2024 году в Алтайском крае произошло несколько значимых событий, способствовавших развитию железнодорожного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров.
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