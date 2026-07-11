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Выбрал отца и не общается с бабушкой: как сложилась судьба младшего внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова

Выбрал отца и не общается с бабушкой: как сложилась судьба младшего внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров выбрал собственный путь, оставшись в России вопреки решению большинства своих знаменитых родственников по материнской линии уехать за границу.

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