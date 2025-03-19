Разработчики атмосферного хоррора Post Trauma опубликовали финальные системные требования к ПКRaw Fury и RED SOUL GAMES поделилась финальными требованиями к ПК для предстоящего хоррора Post Trauma, вдохновлённого Resident Evil и Silent Hill.
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