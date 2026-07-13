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Пахомов: интернет-провайдеры и УК должны нести равную ответственность за порчу общедомового имущества

Пахомов: интернет-провайдеры и УК должны нести равную ответственность за порчу общедомового имущества

Интернет-провайдеры и управляющие компании (УК) должны нести равную ответственность за порчу общедомового имущества и некачественное содержание инфраструктуры многоквартирных домов, считает глава Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

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