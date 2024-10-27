При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. В правительстве региона раскрыли личности жертв

Правительство Кировской области назвало имена погибших при крушении вертолета Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов назвал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе региона.
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