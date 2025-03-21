Ребята и педагоги ЦДТ «Надежда» готовятся к Всероссийской акции «Крокус памяти»

Ровно год прошёл со дня трагических событий в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Теракт, потрясший каждого по жестокости и масштабам, заставил по-новому взглянуть на систему обеспечения безопасности.
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