Один из пострадавших при резне в Байкальске находится в тяжёлом состоянии

Один из подростков, получивший ранения при нападении под Иркутском, находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
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