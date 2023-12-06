Лучших сотрудников холдинга «Элинар» наградили в Наро-Фоминске

Награждение сотрудников холдинга «Элинар» прошло в физкультурном комплексе «Зодиак» в Наро-Фоминске. Сотрудники, проработавшие на предприятии более 10 лет, получили ценные подарки и благодарственные письма от администрации округа и Мособлдумы.