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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скальвини пропустит Евро и может вернуться только в 2025-м. 20-летний защитник сборной Италии порвал «кресты» в конце перенесенной игры «Аталанты»

Защитник повредил колено в конце перенесенного матча 29-го тура Серии А «Аталанты» с «Фиорентиной» (2:3) и был заменен на 84-й минуте.

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