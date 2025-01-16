Вокруг света: Жениху – 35, невесте – 9: Как прошла первая свадьба в Ираке после закона о снижении брачного возраста

Не так давно весь мир обсуждал новость о том, что в Ираке хотят снизить так называемый «возраст согласия», который давал бы право взрослым мужчинам официально жениться на девочках, которые достигли 9-летнего возраста.
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