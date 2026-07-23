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Наш потерянный мир

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В Обнинске проверили воинский учет у бывших мигрантов

В Обнинске проверили воинский учет у бывших мигрантов

В Обнинске Калужской области прошел рейд по проверке соблюдения требований воинского учета среди бывших мигрантов.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
У семи мигрантов не оказалось отметки о постановке на воинский учет и им ещё что-то собираются объяснять? Федеральный закон от 8 августа 2024 года №281-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“ и статью 22 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“» устанавливает требование о постановке на воинский учёт иностранцев, получивших гражданство РФ. Кажется, уже достаточно времени прошло и у этих семерых мигрантов была уйма времени посетить военкомат. Лишение гражданства их и членов их семей и выдворение из России за несоблюдение Законов РФ.
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