В Обнинске проверили воинский учет у бывших мигрантов

НП

Наталья Павлова

У семи мигрантов не оказалось отметки о постановке на воинский учет и им ещё что-то собираются объяснять? Федеральный закон от 8 августа 2024 года №281-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“ и статью 22 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“» устанавливает требование о постановке на воинский учёт иностранцев, получивших гражданство РФ. Кажется, уже достаточно времени прошло и у этих семерых мигрантов была уйма времени посетить военкомат. Лишение гражданства их и членов их семей и выдворение из России за несоблюдение Законов РФ.