В России хотят разрешить обжалование решений при оказании госуслуг

В России предлагается установить особенности досудебного обжалования в отдельных сферах предоставления государственных услуг, также порядок обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующих органов.
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