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Царьград

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Том Круз встретился с русскими туристами и рассказал о поездке в Москву и Сибирь

Том Круз встретился с русскими туристами и рассказал о поездке в Москву и Сибирь

Видео встречи Тома Круза с красноярцами в Южной Корее стало вирусным — актёр вспомнил, как сажал самолёт в Сибири и бывал в Большом театре.

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