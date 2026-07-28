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Наш потерянный мир

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Тульские расчеты "Градов" ударили по резервам ВСУ под Ореховом

Тульские расчеты "Градов" ударили по резервам ВСУ под Ореховом

Тульские расчёты реактивной системы залпового огня «Град» из десантно-артиллерийского подразделения Новороссийского гвардейского соединения ВДВ нанесли мощные и точные удары по вражеским резервам в районе Ореховского направления Запорожской области.

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