Тульские расчеты "Градов" ударили по резервам ВСУ под Ореховом

Тульские расчёты реактивной системы залпового огня «Град» из десантно-артиллерийского подразделения Новороссийского гвардейского соединения ВДВ нанесли мощные и точные удары по вражеским резервам в районе Ореховского направления Запорожской области.
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