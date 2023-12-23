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ВМО выпустит книгу по рекордам экстремальных климатических явлений

ВМО выпустит книгу по рекордам экстремальных климатических явлений

ВМО взяла на себя ответственность за размещение официального архива экстремальных погодных и климатических явлений – аналога Книги рекордов Гиннеса по жаре, осадкам, ветру, молниям и многим другим явлениям.

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