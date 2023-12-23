ВМО выпустит книгу по рекордам экстремальных климатических явлений

ВМО взяла на себя ответственность за размещение официального архива экстремальных погодных и климатических явлений – аналога Книги рекордов Гиннеса по жаре, осадкам, ветру, молниям и многим другим явлениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии