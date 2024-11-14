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Замена российскому: Словакия подписывает первый контракт на закупку азербайджанского газа

Замена российскому: Словакия подписывает первый контракт на закупку азербайджанского газа

В прошлом году Украина дала понять, что не намерена продлевать пятилетнее соглашение о транзите по трубопроводу для поставок российского природного газа в страны ЕС, а Европа в целом «не заинтересована» в возобновлении действия соглашения.

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