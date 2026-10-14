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Царьград

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Администрация Тюмени повысила стоимость проезда с 15 ноября

Администрация Тюмени повысила стоимость проезда с 15 ноября

С 15 ноября в Тюмени стоимость проезда в автобусах изменится: наличный расчет составит 46 рублей, а по безналу – 42 рубля.

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