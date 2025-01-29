Двухэтажные автобусы кажутся отличной идеей, ведь они могут перевозить больше людей, чем обычные. В Советском Союзе, вдохновленные примером Великобритании, где такие автобусы давно популярны, тоже решили их использовать.
Неизвестная история: куда исчезли двухэтажные автобусы СССР
Комментарии
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Бальтазар А
Если такие же водятлы буратинные были, как в мосгортрансе, то неудивительно...
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11 час.
Ингерман Ланская
в англии - автобусы 2-х этажные, в совке - троллейбусы.... в англии они уж десятилетиями ходят, вся инфраструктура к ним приспособлена, а в совдепии засунули инородное тело в совковые условия и в итоге вышел Пшик! ....совдеееепия
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10 час.
Светлана Петрова
надо было отдельный от 1 этажа вход делать, но с лихим вождением как у нас, можно легко перевернуться в критической ситуации
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47 мин.
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