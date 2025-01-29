Неизвестная история: куда исчезли двухэтажные автобусы СССР

Бальтазар А Если такие же водятлы буратинные были, как в мосгортрансе, то неудивительно...

Ингерман Ланская в англии - автобусы 2-х этажные, в совке - троллейбусы.... в англии они уж десятилетиями ходят, вся инфраструктура к ним приспособлена, а в совдепии засунули инородное тело в совковые условия и в итоге вышел Пшик! ....совдеееепия