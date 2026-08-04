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Франц Тост: «В этом сезоне не видел ни одной гонки, которую можно было назвать скучной»

Бывший руководитель «Торо Россо» [ныне « Рейсинг Буллз »] Франц Тост высказался о недовольстве некоторых гонщиков тем, как ведут себя новые болиды в гонках.

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