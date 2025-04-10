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Царьград

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Освобождение 70-летнего охранника: суд смягчил приговор за убийство

Освобождение 70-летнего охранника: суд смягчил приговор за убийство

70-летний охранник Павел Червяков из Нижегородской области освобожден после пересмотра приговора за убийство по неосторожности.

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