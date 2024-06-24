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Крымская газета

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  • tsan tsan
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    Фотка Судака и Генуэзской крепости! Обожаю!!!Какой сегодня ден...

Какой из водных аттракционов самый опасный и кто следит за «плюшками» и «бананами»

Какой из водных аттракционов самый опасный и кто следит за «плюшками» и «бананами»

Можно получить порцию адреналина, испытав на себе все виды водных аттракционов. Но стоит ли оно того? Кто следит за безопасностью катания на «бананах» и «плюшках»? Не всегда весело Водные аттракционы – это весело, задорно, но в то же время и очень опасно, ведь несчастные случаи на воде не редкость в сезон отпусков и пляжного отдыха.

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