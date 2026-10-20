Содержащиеся в женьшене белки способствуют защите нервных клеток от повреждения и ослаблению симптомов болезни Паркинсона, следует из опубликованных журналом Nutrients результатов исследования, которое было проведено учеными Чанчуньского университета китайской медицины.
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