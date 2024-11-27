Резкие заявления. «Орешник» снова в деле? Москва демонстративно закрывает небо над полигоном Капустин Яр

Запрет на полеты действует до 30 ноября. Соответствующий NOTAM (уведомление для пилотов и авиамиссий), представляющий собой официальный документ о возможных изменениях в условиях воздушного движения, был опубликован властями.
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