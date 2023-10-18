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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фил Спенсер подтвердил, что в Call of Duty будет 100% паритет контента на всех платф...

Фил Спенсер подтвердил, что в Call of Duty будет 100% паритет контента на всех платф...

Фил Спенсер подтвердил, что в Call of Duty будет 100% паритет контента на всех платформахГенеральный директор Xbox по играм Фил Спенсер сообщил, что Call of Duty больше не будет иметь эксклюзивных привилегий для какой-либо платформы с точки зрения контента, поскольку их цель – предложить 100% паритет для всех фанатов… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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