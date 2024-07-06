В Полевском произошел мусорный коллапс

В Полевском (Свердловская область) с 30 июня не вывозится мусор. У компании «ТБО „Экосервис“» истек контракт с оператором по транспортировке отходов, в результате чего мусор скапливается на площадках и в урнах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии