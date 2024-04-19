Ефимов: доп. платежи отменят инвесторам при строительстве офисов внутри ТТК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что правительство Москвы отменило повышенный платёж и плату за смену вида разрешённого использования (ВРИ) для строительства административных зданий внутри Третьего транспортного кольца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии