Ефимов: доп. платежи отменят инвесторам при строительстве офисов внутри ТТК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что правительство Москвы отменило повышенный платёж и плату за смену вида разрешённого использования (ВРИ) для строительства административных зданий внутри Третьего транспортного кольца.